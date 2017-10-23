تجديد نظام مراقبة السد العالي وتطوير المنطقة المحيطة

أسوان - مصراوي:

قال المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن الهيئة أنهت 90 % من تنفيذ منظومة تأمين جديدة لأسوار وأبراج المراقبة من الجهتين الغربية والشرقية للسد العالي، بإضافة نظام مراقبة تليفزيونية إليها، بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأضاف مدين، في تصريحات صحفية، أن أعمال تطوير جارية حاليًا بمنطقة خلف خزان أسوان، تشمل طرقات وزراعات وخطوط ري بقيمة نصف مليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الأعمال التي تم تنفيذها إلى الآن في هذا الأن بلغت 44 %.

لفت مدين أيضًا إلى استكمال إحلال وتجديد السور حول رمز الصداقة، وتجديد مبنى قسم الزراعة وسور المشاية المؤدية للرمز، والمشايات الخرسانية للطرقات بين أحواض الزهور في منطقة الرمز، وذلك بقيمة مليون جنيه.

كما يجرى، وفق مدين، تنفيذ أعمال إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض الطوارئ للسد العالي بتكلفة 14 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ إلى الآن 14%، إلى جانب أعمال تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربي للسد العالي بقيمة 12مليون جنيه، والتي بلغت نسبة التنفيذ فيها نحو 5 % إلى الآن.​