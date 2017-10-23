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حبس مأذون مزيف في بني سويف متهم بتزويج قاصرات

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مصراوي Masrawy

حبس مأذون مزيف في بني سويف متهم بتزويج قاصرات

07:43 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

حبس مأذون مزيف في بني سويف متهم بتزويج قاصرات

ارشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

قرر المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، اليوم الإثنين، حبس كاتب بالإدارة الزراعية في بني سويف، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بانتحال صفة مأذون، وتحرير عقود زواج لفتيات قاصرات.

كان العقيد عماد عبدالوهاب رئيس فرع البحث الجنائي لمصلحة الأحوال المدنية، بالاشتراك مع المقدم محمد إبراهيم رئيس مباحث قسم بني سويف، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم "محمد. م. س" 42 سنة، كاتب بالإدارة الزراعية في بني سويف، وضُبطت حوزته وثائق زواج، وبعض مستندات ودفاتر توثيق من جهات رسمية، ومبلغ 770 جنيهًا من متحصلات زواج قاصرات، ومجموعة من وثائق الطلاق مدون عليها البيانات ومختومة ومجموعة من إقرارات الزواج وإيصالات أمانة.

وكشفت التحريات أن المتهم على علاقة ببعض الأشخاص الذين يلعبون دور الوسيط في جلب أسر الفتيات القاصرات وإرسالها إلى المتهم، بينهم مأذونين بمركز بني سويف.

وأشارت التحريات بإدارة البحث الجنائي إلى قيام المتهم بتزويج القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية بالمخالفة للقانون عن طريق إثبات سن أكبر من السن الحقيقي بوثيقة الزواج.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستدعاء مأذونين، كشفت التحريات علاقتهم بالمتهم، لسماع أقوالهما.​

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