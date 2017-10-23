وزير الصحة لـ«نواب البرلمان»: سنفتتح 14 مستشفى خلال الفترة القادمة

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استمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن سياسة الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وقال الوزير إنه سيتم افتتاح ما يقرب من 14 مستشفى الفترة القادمة، موضحًا أنه بهذا العدد سيكون تم افتتاح ما يقرب من 30 مستشفى خلال هذا العام.

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وردًا على أزمة توفير البنسلين وطلبات الإحاطة المقدمة في ذلك الشأن، أكد أنه جرى ضخ ما يقرب من 100 ألف فايل منذ قليل فى الأسواق من أجل المرضى، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة «أجديما» إحدى شركات الحكومة لتوفير مليون عبوة.

كما تحدث الوزير خلال الاجتماع المغلق، عن ميكنة خدمات ألبان للأطفال وميكنة الرعايات المركزة وميكنة الإسعاف وتطويرها لتوفير أسرة رعاية مركزة.