سفير تونس السابق في اليونسكو: زيارة السيسي لفرنسا فخر لكل عربي

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أعرب مزري الحداد، السفير السابق لدي تونس في منظمة «اليونيسكو»، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له، إلى فرنسا، اليوم الاثنين، لافتًا إلى أنها «ليست زيارة رئيس عربي عادي، بل هو رئيس أصيل ومعتدل وديمقراطي».

أضاف حداد، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، من فرنسا، «السيسي أنقذ مصر من الهاوية، فهي زيارة فخر لكل عربي وسياسي ودبلوماسي»، موضحًا أن دور مصر في المنطقة لا يقتصر على الاقتصاد والبناء والتعمير والسلاح، ولكن دورها محوري لكل الدول العربية.

الربيع العربي دمر ليبيا والعراق وسوريا، لافتًا إلى أنه صار خريفًا إسلاميًا، موضحًا أنه أول من كشف عن الوجة الخفي لقطر، ودورها في دعم الإرهاب وتدمير الدول العربية، مؤكدًا أن قوة قطر في أموالها وشرائها للذمم.

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أكد أن «قطر لعبت دور أساسي في خسارة مصر في انتخابات اليونيسكو»، موضحًا أن قطر تريد أن تتزعم العالم العربي، مشيرًا إلى أن مصر هي التي لديها الزعامة التاريخية والجغرافية والسياسية والحضارية، لافتًا إلى أنه إذا فازت قطر باليونيسكو كان العالم العربي في كارثة حقيقة.

تابع سفير تونس السابق في «اليونيسكو»: «الفوز برئاسة المنظمة كان آخر ورقة لقطر كي تكون دولة محترمة، ولكنها فشلت في أن تكون محترمة».