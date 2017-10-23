السيسى يلتقي رئيس «داسو» للصناعات الجوية في باريس

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة داسو للصناعات الجوية، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل السيسي إلى باريس، في زيارة إلى فرنسا، تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائى، والمصالح المشتركة.

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وتأتى الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يلتقى السيسي خلالها مع الرئيس الفرنسي ماكرون، ويعقد قمة مصرية – فرنسية بقصر الإليزيه، غدا الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين فى المجالات المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب كما سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا بالإليزيه.