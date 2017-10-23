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السيسي يصل باريس.. وغدًا قمة تجمعه مع ماكرون (صور)

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وصل الرئيس عبد الفتاح ، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" ظهر اليوم، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Cinque Terre

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

Cinque Terre

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلالها نظيره الفرنسي ماكرون ويعقد قمة مصرية – فرنسية بقصر الإليزيه غدا الثلاثاء؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب كما يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا بالإليزيه.

Cinque Terre

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين الفرنسيين ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية" البرلمان" ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الفرنسي كما يلتقي جان إيف لو دريان وزير الخارجية وبرونوا لومير ووزير الاقتصاد.

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ورافقت مقاتلات فرنسية ومصرية من طراز "رافال" الطائرة الرئاسية المصرية بعد دخولها المجال الجوى الفرنسى ترحيبا بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا.

Cinque Terre

وحلقت 3 طائرات مصرية على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية المصرية فيما حلقت على جانبها الأيسر 3 طائرات فرنسية.

وتركت المقاتلات الـ6 الطائرة الرئاسية قبيل وصولها مطار أورلى لـ50 ميلا.

 

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