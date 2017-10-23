السيسي يصل باريس.. وغدًا قمة تجمعه مع ماكرون (صور)

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" ظهر اليوم، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلالها نظيره الفرنسي ماكرون ويعقد قمة مصرية – فرنسية بقصر الإليزيه غدا الثلاثاء؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب كما يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا بالإليزيه.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين الفرنسيين ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية" البرلمان" ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الفرنسي كما يلتقي جان إيف لو دريان وزير الخارجية وبرونوا لومير ووزير الاقتصاد.

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