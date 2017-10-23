أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي يصل بغداد قادمًا من أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي يصل بغداد قادمًا من أفغانستان

07:27 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الأمريكي يصل بغداد قادمًا من أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

بغداد - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, اليوم الاثنين, إلى العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) عن مصدر رسمي قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وصل مساء اليوم, إلى العاصمة بغداد قادماً من افغانستان".

وكان تيلرسون قد التقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, أول أمس السبت, خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين العراق والسعودية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس حكومة إقليم كردستان: مستعدون لحل المشاكل في إطار الدستور

    أخبار

  • حكم بسجن اسكتلندي "لمس فخذ" رجل عربي في دبي

    أخبار

  • تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

cdbedeaee8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي