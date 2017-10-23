وزير الخارجية الأمريكي يصل بغداد قادمًا من أفغانستان

بغداد - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, اليوم الاثنين, إلى العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) عن مصدر رسمي قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وصل مساء اليوم, إلى العاصمة بغداد قادماً من افغانستان".

وكان تيلرسون قد التقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, أول أمس السبت, خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين العراق والسعودية.