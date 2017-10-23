أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السويد: لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

07:25 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

زعيم كوريا الشمالية

سول - )أ ش أ(

قالت السويد إن كوريا الشمالية لا تستجيب لمطالبها بسداد ديون الأخيرة المستحقة للسويد منذ أكثر من أربعين عاماً.

وأفاد التقرير السنوي لمؤسسة ائتمان الصادرات الروسية، لعام 2016، أن ديون كوريا الشمالية للسويد تبلغ حالياً 7.2 مليار كرونة سويدية (حوالي 330 مليون دولار أمريكي)، بما يمثل 45 بالمائة من كامل الديون المستحقة على 16 بلداً للسويد.

كما ذكر التقرير أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة من بين الدول المدينة للسويد، التي لم تقم بتسديد دين لها مطلقاً.

وقد ارتفعت ديون كوريا الشمالية للسويد منذ تخلف الأولى عن سداد مدفوعات قيمة ألف سيارة من طراز فولفو السويدية، إلى جانب مدفوعات لعدد من الشركات السويدية الأخرى في عام 1974، الأمر الذي أدى إلى تضخم الديون من 600 مليون كرونة سويدية إلى 7ر2 مليار كرونة بسبب الفوائد المتراكمة.

هذا المحتوى من

bbee16c978.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وآبي يتفقان على زيادة الضغوط ضد كوريا الشمالية

    أخبار

  • آبي يتوعد كوريا الشمالية "بالحزم"

    أخبار

  • كوريا الشمالية ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

    أخبار

  • رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

bb4c23e0da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية