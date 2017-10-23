السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

سول - )أ ش أ(

قالت السويد إن كوريا الشمالية لا تستجيب لمطالبها بسداد ديون الأخيرة المستحقة للسويد منذ أكثر من أربعين عاماً.

وأفاد التقرير السنوي لمؤسسة ائتمان الصادرات الروسية، لعام 2016، أن ديون كوريا الشمالية للسويد تبلغ حالياً 7.2 مليار كرونة سويدية (حوالي 330 مليون دولار أمريكي)، بما يمثل 45 بالمائة من كامل الديون المستحقة على 16 بلداً للسويد.

كما ذكر التقرير أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة من بين الدول المدينة للسويد، التي لم تقم بتسديد دين لها مطلقاً.

وقد ارتفعت ديون كوريا الشمالية للسويد منذ تخلف الأولى عن سداد مدفوعات قيمة ألف سيارة من طراز فولفو السويدية، إلى جانب مدفوعات لعدد من الشركات السويدية الأخرى في عام 1974، الأمر الذي أدى إلى تضخم الديون من 600 مليون كرونة سويدية إلى 7ر2 مليار كرونة بسبب الفوائد المتراكمة.