برتوكول تعاون بين حقوق المنصورة وجامعة مانشستر (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الكلية ووفد من جامعة مانشستر في إنجلترا لإدخال برامج جديدة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، لمواكبة التطورات العالمية والحصول على الجودة في التعليم.

وأضاف خاطر أن الكلية تحرص على تأهيل الطلاب والخريجين للمنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا والحصول على فرص عمل مميزة.

جاء ذلك خلال استقبال عميد الكلية وفد جامعة مانشستر الذي ضم جوليا كلارك نائب رئيس جامعة مانشستر، وريك كانافان مسؤول مكتب العلاقات الدولية بجامعة مانشستر، والدكتور حسين عبدو أستاذ المحاسبة والبنوك، وفي حضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية للتعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور تامر عبد المولى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد أحمد بدوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأجرى الوفد لقاءً بوكلاء الكلية ورؤساء الأقسام المختلفة، تعرف خلالها على أقسام اللغة المختلفة التي يدرسها الطلاب، ومناقشة أساليب الدراسة والمناهج الدراسية والساعات المعتمدة. كما عقد الوفد لقاء مع طلاب شعبة اللغة الإنجليزية، وتفقد إنشاءات الكلية والمدرجات وقاعات السكاشن وتفقد قاعات المحاكاة لتدريب الطلاب على المرافعات أمام المحاكم المختلفة.

وأوضح عميد كلية الحقوق أن البروتوكول يهدف إلى الاعتراف المتبادل بين جامعتي المنصورة ومانشستر بالشهادات العلمية وزيارات متبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرتوكول يبدأ اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2017- 2018.​