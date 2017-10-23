التحقيق مع 137 من العاملين بوحدات قروية وصحية في بني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، 114 من العاملين بـ 6 وحدات محلية قروية تابعة للوحدة المحلية، و23 بوحدة صحية إلى التحقيق بالشؤون القانوينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتغيبهم وتركهم العمل دون إذن في أوقات العمل الرسمية، أثناء زيارة مفاجئة للجنة القانونية من الوحدة.

وكشفت زيارة مفاجئة لرئيس مدينة ببا يرافقه التفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل داخل 6 وحدات محلية قروية لمتابعة سير العمل والنوبتجيات تغيب 114 عاملاً من بينهم 24 من العاملين بالوحدة القروية لقرية قمبش، و16 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية سدس.

كما كشفت الزيارة عن تغيب 22 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية هليه، و24 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طنسا بني مالو، و14 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية صفط راشين، و14 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا، و23 عاملاً وفني وممرض وطبيب بالوحدة الصحية لقرية طنسا، وتركهم العمل دون إذن في أوقات العمل غير الرسمية.​