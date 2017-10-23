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الزمالك ينجح في حل أزمة علي جبر مع شيحة

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الزمالك ينجح في حل أزمة علي جبر مع شيحة الزمالك ينجح في حل أزمة علي جبر مع شيحة

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أكد أيمن حافظ رئيس الجهاز الإداري بنادي أنه تم إنهاء أزمة إيقاف علي جبر بعد أن تم حل المشكلة بصورة ودية مع محمد شيحة وكيل اللاعب.

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 وأعرب محمد شيحة عن استعداده لسحب الشكوي تقديرا للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤكدا أن كل ماسيقوله رئيس النادي سيقوم بتنفيذه.
 
وكان مسئولو نادي الزمالك قد أكدوا أن على جبر مدافع الفريق، يحق له المشاركة في مباراة النادي أمام وادي دجلة، يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري، رغم قرار إيقافه من لجنة شئون اللاعبين بسبب المستحقات المالية لمحمد شيحة، وكيل اللاعبين، الذي قدم شكوى يطالب فيها بالحصول على نسبة الـ10% من انتقال المدافع الدولي للقلعة البيضاء قادمًا من صفوف الاتحاد السكندري.
 
 يذكر أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارها أمس الأحد، ومنحت اللاعب مهلة حتى يوم الأحد المقبل، لسداد مستحقات وكيله، وبالتالي سيشارك اللاعب في المباراة، خاصة أن لقاء الزمالك ودجلة سيقام يوم السبت، مما يعني قدرة جبر على المشاركة في المباراة بشكل طبيعى.
 
ويحتل الزمالك المركز السادس من مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 جولات لعبها هذا الموسم.
 
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل، في السادسة مساءً على ملعب استاد السلام.
 
ويحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط من 6 مباريات لعبها الفريق الدجلاوي خلال مشواره ببطولة الدوري العام.
 
ويسعى فريق وادي دجلة تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام (ميدو) لتحقيق الفوز على الزمالك لارتفاع رصيده والهروب من قاع جدول ترتيب المسابقة وإعطاء الفريق دفعة معنوية لباقي مباريات الدوري.

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