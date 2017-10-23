أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أغرب جائزة للاعب كرة قدم في التاريخ (صورة)

Google+ Print
أغرب جائزة للاعب كرة قدم في التاريخ (صورة) أغرب جائزة للاعب كرة قدم في التاريخ (صورة)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حصل تيتامبا شافا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كابس يونايتد الزيمبابوي على جائزة لاعب الشهر خلال شهر سبتمبر الماضي ،عقب أداء مميز لقائد الفريق الزيمبابوي.

 ومنحت إدارة النادي قائد فريق كابس يونايتد طبق غسيل بداخله مواد تنظيف، لتعد أغرب جائزة يحصل عليها لاعب إفريقي من إدارة ناديه.

شاهد أيضا

ويحتل فريق كابس يونايتد المركز الخامس ببطولة الدوري الزيمبابوي، برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتان بالمسابقة.
 
يذكر أن فريق كابس يونايتد تغلب على بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك