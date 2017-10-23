أغرب جائزة للاعب كرة قدم في التاريخ (صورة)

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حصل تيتامبا شافا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كابس يونايتد الزيمبابوي على جائزة لاعب الشهر خلال شهر سبتمبر الماضي ،عقب أداء مميز لقائد الفريق الزيمبابوي.

ومنحت إدارة النادي قائد فريق كابس يونايتد طبق غسيل بداخله مواد تنظيف، لتعد أغرب جائزة يحصل عليها لاعب إفريقي من إدارة ناديه.

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ويحتل فريق كابس يونايتد المركز الخامس ببطولة الدوري الزيمبابوي، برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتان بالمسابقة.



يذكر أن فريق كابس يونايتد تغلب على الزمالك بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.