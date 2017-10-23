القبض على عاطل اغتصب 5 أطفال بينهم بنتين داخل مخزن السكة الحديد

كتب - فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الأحداث بالقاهرة، شابًا يستدرج أطفال الشوارع، الهاربين من ذويهم، ويجبرهم على التسول، بمناطق رمسيس والأزبكية، ثم يغتصبهم ليلاً أثناء إيوائهم داخل مخازن السكة الحديد بالقرب من كوبري الليمون خلف منطقة البريد، وأحالته أجهزة الأمن إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

خيوط الواقعة تكشفت للعميد محمد السداوي، رئيس مباحث الأحداث، عقب ضبط 5 أطفال يتسولوا بميدان رمسيس، فأُلقي القبض عليهم بينهم فتاة تٌدعى "فاطمة" اعترفت بأن شابًا أجبرها على التسول مقابل المبيت بمخازن السكة الحديد.

وأوضحت الطفلة أنها تعرضت للاغتصاب على يد الشاب "محمد ي. ف."، كما أقر "تامر م." و"خالد ح."، بصحة أقوال الفتاة وأفادوا بأنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية.

وكشف فحص الأجهزة الأمنية أن الـ 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عامًا وأنهم أُجبروا على التسول تحت التهديد.

وأكدت التحريات صحة أقوال الأطفال المتهمين، وتوصلت إلى أن المتهم يدعى "محمد ي. ف. - 22 سنة"، وشهرته المحلاوي، ويستدرج الأطفال من محطة قطارات السكة الحديد.

أمر العميد إيهاب الحفناوي مدير إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، بسرعة القبض على المتهم، ونجح ضباط مباحث الأحداث بالتنسيق مع قسم شرطة الأزبكية في القبض على المتهم.

وأضافت التحريات أن المتهم يجمع عشرات من أطفال الشوارع في أحد المخازن المهجورة للسكة الحديد، وأشارت التحريات إلى أنه عقب علم باقي الأطفال بعملية ضبط زملاؤهم، فروا هاربين.

ولفتت التحريات إلى أن الفتاة اعترفت بتعرضها لاغتصاب كامل على يد المجني عليه، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة في القضية.