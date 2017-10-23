البيت الأبيض يستبعد زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

واشنطن - (د ب أ)

استبعد البيت الأبيض اليوم الاثنين أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال جولته الاسيوية المقررة الشهر المقبل.

وذكر مسئول كبير بالبيت الأبيض أن "الأمن ليس سبب القلق"، مشيرا إلى أنه مازال من الممكن تغيير تفاصيل الرحلة.

وبدلا من زيارة المنطقة منزوعة السلاح، يعتزم ترامب زيارة منشأة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية تحمل اسم "كامب همفريز".

وكان الرؤساء الأمريكيون السابقون يزورون المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين للتعبير عن تأييدهم للتحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية، وتوجيه رسالة إلى بيونجيانج ردا على سياساتها الاستفزازية.

ولكن البيت الأبيض ذكر أنه ليس كل الرؤساء الأمريكيين زاروا المنطقة منزوعة السلاح وأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اقترح بدلا منها زيارة منشأة "كامب همفريز".