أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يستبعد زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يستبعد زيارة للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

07:05 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

البيت الأبيض يستبعد زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

استبعد البيت الأبيض اليوم الاثنين أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال جولته الاسيوية المقررة الشهر المقبل.

وذكر مسئول كبير بالبيت الأبيض أن "الأمن ليس سبب القلق"، مشيرا إلى أنه مازال من الممكن تغيير تفاصيل الرحلة.

وبدلا من زيارة المنطقة منزوعة السلاح، يعتزم ترامب زيارة منشأة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية تحمل اسم "كامب همفريز".

وكان الرؤساء الأمريكيون السابقون يزورون المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين للتعبير عن تأييدهم للتحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية، وتوجيه رسالة إلى بيونجيانج ردا على سياساتها الاستفزازية.

ولكن البيت الأبيض ذكر أنه ليس كل الرؤساء الأمريكيين زاروا المنطقة منزوعة السلاح وأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اقترح بدلا منها زيارة منشأة "كامب همفريز".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يعتزم لعب الجولف مع آبي في اليابان في الخامس من نوفمبر

    أخبار

  • جاكرتا: الاعتذار ليس كافيا بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أمريكا

    أخبار

  • تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

5bca9803ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية