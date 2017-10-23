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مصر تهدي جناحًا للغسيل الكلوي للشعب الرواندي

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مصراوي Masrawy

تهدي جناحًا للغسيل الكلوي للشعب الرواندي

07:06 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصر تهدي جناحًا للغسيل الكلوي للشعب الرواندي

الدكتورة نميرة نجم سفير مصر لدى رواندا

القاهرة- (أ ش أ):

افتتحت الدكتورة نميرة نجم سفير مصر لدى رواندا، جناح الغسيل الكلوي المصري في مستشفى كانومبي العسكري في كيجالي اليوم الاثنين، والذي يحمل إسم "أجنحة الصداقة المصرية الرواندية" والمقدم من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وحضر الافتتاح دايان جاشومبا وزيرة الصحة الرواندية، حيث يتكون الجناح من عشرة أجهزة غسيل الكلوي بمستلزماتها هي الأولى في المستشفى.

وأكدت السفيرة المصرية، أن افتتاح مركز الغسيل الكلوي يأتي في إطار جهود دعم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، مشيرة إلى حرص مصر على دعم التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال توفير برامج تدريبية تلبي احتياجات وأولويات رواندا.

وأشارت إلى أنه سوف يتم افتتاح مركز مصري للعلاج عن بعد في ذات المستشفي قريبا، حيث يعمل خبراء من الأطباء المصريين مع الأطباء الروانديين في غرفة العمليات في كيجالي.

من جانبها، عبرت وزيرة الصحة الرواندية عن شكرها للسفيرة المصرية على جهودها لافتتاح جناح الغسيل الكلوي. وأكدت على أن العلاقات الرواندية المصرية أضافت قيمة لجهود الرواندية في التنمية المستدامة.

كما أكد اللواء طبيب جان بول بيتيجا، مدير المستشفى العسكري أنهم يعملون على تحسين خدمات المستشفى في قطاعات طبية مختلفة لخدمة الشعب الرواندي، مضيفا أنه يوجد حاليا اثنان من الأطباء العسكريين الروانديين يتلقون التدريب في مصر في مجال مكافحة الأورام السرطانية.

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