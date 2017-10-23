رئيس حكومة إقليم كردستان: مستعدون لحل المشاكل في إطار الدستور

بغداد - )أ ش أ(

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، اليوم الإثنين، أن أربيل مستعدة لإجراء حوار جدي مع الحكومة الإتحادية في بغداد.

وقال البارزاني - في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن حكومة إقليم كردستان ترغب في حل المشاكل مع الحكومة الإتحادية عبر حوار جدي ضمن إطار الدستور ، وفتح صفحة جديدة بين الجانبين ، مشيرا الى أن موعد زيارة وفد الإقليم إلى بغداد لم يحدد بعد ، وننتظر ردا من بغداد.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير إستفتاء على الإنفصال، مما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى فرض الأمن في محافظة كركوك.