أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": اختيار 50 صحفيًا لتلقي برنامج تدريبي بالجامعة الأمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": اختيار 50 صحفيًا لتلقي برنامج تدريبي بالجامعة الأمريكية

06:59 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مكرم محمد أحمد

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إنه تم اختيار 50 من أفضل شباب الصحفيين المصريين لتلقي برنامج تدريبي بالجامعة الأمريكية على أيدي أساتذة متخصصين، وسيتولى البرنامج مدير مركز الصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية الدكتور حسين أمين.

وأوضح مكرم، أنه تم اختيار الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية طبقا لمقاييس فيها درجة كبيرة من العدالة والموضوعية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه سوف يتم توزيع حاسوب (لاب توب) على كل متدرب، متمنيا أن تكون فترة يوثق فيها المتدربون العلاقات مع بعضهم البعض ومع المهنة من أجل مزيد من التقدم، كما أعلن أنه سيتم اختيار أفضل 5 من المتدربين للسفر في بعثة إلى سويسرا.

من جانبه، قال الدكتور حسين أمين إن الدورة ستشمل مجموعة من البرامج تطرح للتحقق من الجودة التعليمية بها، وذلك عن طريق المصداقية والدقة، موضحا أن موعد الدورة كل يوم ثلاثاء بداية من 31 أكتوبر، وحفل الختام وتسليم الشهادات في 4 ديسمبر.

كما تقدم أمين بالشكر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربا عن تقديره لفكره المستنير وتطلعه للمستقبل دائما وخبراته السابقة.

واتفق الطرفان على تسمية الدفعة باسم الدكتور أحمد بهاء الدين تقديرًا له لتكون دفعة رائدة ومثالا لكافة الدفعات التالية.​

هذا المحتوى من

6870807b62.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مكرم محمد أحمد: استكمال التحقيق مع أحمد موسى ومحمد أبو العينين

    أخبار

  • تسجيل "أحمد موسى".. يشعل صراعًا بين نقابة الإعلاميين و"الأعلى للإعلام"

    أخبار

  • "مكرم": أحمد موسى أكد أن التسجيل مدسوس له.. وسيعتذر في حلقة اليوم

    أخبار

  • الأعلى للإعلام: "لم نقرر إيقاف أحمد موسى أو برنامجه"

    أخبار

إعلان

5c53cd7dee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي