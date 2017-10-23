"الأعلى للإعلام": اختيار 50 صحفيًا لتلقي برنامج تدريبي بالجامعة الأمريكية

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إنه تم اختيار 50 من أفضل شباب الصحفيين المصريين لتلقي برنامج تدريبي بالجامعة الأمريكية على أيدي أساتذة متخصصين، وسيتولى البرنامج مدير مركز الصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية الدكتور حسين أمين.

وأوضح مكرم، أنه تم اختيار الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية طبقا لمقاييس فيها درجة كبيرة من العدالة والموضوعية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه سوف يتم توزيع حاسوب (لاب توب) على كل متدرب، متمنيا أن تكون فترة يوثق فيها المتدربون العلاقات مع بعضهم البعض ومع المهنة من أجل مزيد من التقدم، كما أعلن أنه سيتم اختيار أفضل 5 من المتدربين للسفر في بعثة إلى سويسرا.

من جانبه، قال الدكتور حسين أمين إن الدورة ستشمل مجموعة من البرامج تطرح للتحقق من الجودة التعليمية بها، وذلك عن طريق المصداقية والدقة، موضحا أن موعد الدورة كل يوم ثلاثاء بداية من 31 أكتوبر، وحفل الختام وتسليم الشهادات في 4 ديسمبر.

كما تقدم أمين بالشكر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربا عن تقديره لفكره المستنير وتطلعه للمستقبل دائما وخبراته السابقة.

واتفق الطرفان على تسمية الدفعة باسم الدكتور أحمد بهاء الدين تقديرًا له لتكون دفعة رائدة ومثالا لكافة الدفعات التالية.​