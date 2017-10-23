رئيس الوزراء يبحث تنشيط التعاون في مجال البترول مع شركة "بكتل" الأمريكية

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع بريندن بكتل، رئيس شركة بكتل الأمريكية بحضور وزير البترول وذلك لبحث سبل تنشيط التعاون معها في مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بتاريخ التعاون مع الشركة، معرباً عن تطلعه أن تقوم بضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطتها في مصر والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التى ستكون داعما رئيسيا للاقتصاد القومي، وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في بعض المجالات.

كما استعرض رئيس الوزراء المشروعات الكبرى التي اقامتها الحكومة في مختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية وكذا الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي الجارى استكمال تنفيذ خطواته من قبل الحكومة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم رئيس شركة بكتل الأمريكية خالص التعازي للشعب المصرى ولاسر ضحايا الحادث الإرهابي الذى وقع بمنطقة الواحات، كما ثمن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة والتى ساهمت في تهيئة مناخ أعمل أفضل لجذب استثمارات جديدة، معرباً عن تطلع الشركة لمزيد من التعاون.