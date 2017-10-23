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سفير تنزانيا بالقاهرة: الأزهر له دور كبير في نشر صحيح الدين بإفريقيا

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مصراوي Masrawy

سفير تنزانيا بالقاهرة: الأزهر له دور كبير في نشر صحيح الدين بإفريقيا

06:54 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

سفير تنزانيا بالقاهرة: الأزهر له دور كبير في نشر صحيح الدين بإفريقيا

شيخ الأزهر الشريف وسفير تنزانيا بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محمد حاجي حمزة، سفير تنزانيا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترته الدبلوماسية في .

ورحب الإمام الأكبر بسفير التنزاني في الأزهر الشريف، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق خلال فترات عمله المقبلة.

وأكد الطيب، أن الأزهر على استعداد لتقديم المزيد من الدعم للمسلمين في تنزانيا من خلال رفع عدد المنح المقدمة للطلاب التنزانيين للدراس في الكليات الشرعية والعملية، واستقدام أئمة تنزانيا لتدريبهم في برنامج مصمم على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير.

من جانبه، قال سفير تنزانيا، إن منهج الأزهر الشريف التعددي، حافظ على استقرار المجتمعات ليس في مصر فقط بل في العالم كله، وخاصة في إفريقيا التي كان ومازال للأزهر فيها دور كبير في نشر صحيح الدين الإسلامي، من خلال مبعوثيه إلى إفريقيا واستقبال الطلاب الأفارقة للدراسة به.

وأشار السفير، إلى أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف في كافة المجالات لما لمسه من من تأثير إيجابي لخريجيه على تحقيق السلام المجتمعي.

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