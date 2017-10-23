شيخ الأزهر يقرر زيادة المنح الدراسية لطلاب جمهورية تشاد- صور

كتب- محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن العلاقات بين الأزهر وتشاد علاقات قوية ومتينة عبر استقبال الطلاب التشاديين للدراسة بالكليات والمعاهد، وإيفاد المبعوثين للتدريس بجمهورية تشاد، وإرسال القوافل الطبية والإغاثية والدعوية.

وقرر الطيب، خلال استقباله حرم الرئيس التشادي، هند ديبي إتنو، زيادة المنح الدراسية لطلاب تشاد للدراسة بالكليات العلمية كالطب والصيدلة والهندسة، مشيرا إلى أن الأزهر على استعداد لاستقدام الأئمة التشاديين ضمن برنامج مصمم لتدريبهم على سبل مواجهة الفكر الإرهابي والتعامل مع كافة التحديات المعاصرة.

من جانبها، أعربت حرم رئيس جمهورية تشاد عن شكرها وتقديرها للدعم الذي يقدمه الأزهر الشريف للشعب التشادي في مجال التعليم والتدريب والعمل الإنساني الذي يقوم به في بلادها.

وأشادت حرم رئيس تشاد، بالجهود التي يبذلها الأزهر في نشر السلام ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدة أنه لديه مكانة كبيرة في قلوب الشعب التشادي وجميع المسلمين في إفريقيا والعالم.