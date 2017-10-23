إجلاء سكان 7 منازل متصدعة في أسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

نفذت مدينة ومركز أسيوط، اليوم الإثنين، عملية إخلاء عاجل لسبعة منازل في قرية ريفا التابعة للمركز، بعد حدوث تصدعات وشروخ واضحة بها، إثر تورط جار في الحفر داخل منزله بحثًا عن الآثار بعمق وصل إلى نحو سبعة أمتار.

تلقى المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إخطارًا محمد عبد العال، رئيس الوحدة المحلية بقرية ريفا، بتصدع عدد من المنازل جوار الجامع الكبير بالقرية، وانتقل رئيس المركز إلى مكان البلاغ ورفقته مساعديه وليد الوزير، وعلي عبد المنعم، ومهندسي وفنيي الإدارة الهندسية بالمركز، للمعاينة على أرض الواقع.

وتبين من المعاينة الأولية وجود حفر داخل منزل المواطن "س. أ. ع"، بعمق يصل إلى 7 أمتار، وبقطر متر ونصف المتر، ما أدى إلى تصدع 7 منازل مجاورة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنازل المتضررة، وتم إبلاغ نقطة الشرطة بقرية درنكة لاتخاذ إجراءاتها حيال المخالف.

كما تم استدعاء أصحاب المنازل التي تصدعت لتنفيذ الإخلاء الفوري، حفاظًا على أرواح المواطنين، وتم الإخلاء.