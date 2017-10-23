إحالة 161 من المتغيبين والمنصرفين من العمل بالدقهلية للتحقيق

الدقهلية - رامي القناوي:

أمر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، بإجراء التحقيقات مع 161 من المتغيبين والمنصرفين من العمل دون تصريح في عدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في مراكز ومدن أجا، والمنصورة، وميت غمر، والسنبلاوين، ونبروه، وبني عبيد.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم، إن التحقيقات تجرى مع 142 من الأطباء والعاملين بالوحدات الصحية القروية بالمراكز والمدن والقرى، و11 من العاملين بمراكز الشباب بالمحافظة، و6 من العاملين بالوحدات الطب البيطري، و2 بمركز ومدينة المنصورة، وذلك لتغيبهم عن العمل دون إذن وتركهم مهامهم قبل المواعيد الرسمية.

وأشار المحافظ إلى أن لجنة من الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة اكتشفت غلق 27 وحدة خدمية شملت الوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة، و4 وحدات صحية، و16 جمعية زراعية، بالإضافة إلى 6 مراكز شباب.

ووجه الشعراوي باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات وإجراء التحقيقات مع المخالفين موجهًا بسرعة التنسيق فيما بين الوحدات التنفيذية والمحلية لتلافي ملاحظات المرور الميداني.​