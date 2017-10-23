محافظ المنيا: إطلاق أسماء شهداء الواحات على مدارس ومساجد بمحال إقامتهم

المنيا - أ ش أ:

وافق محافظ المنيا، عصام البديوي، على إطلاق أسماء شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي على عدد من المدارس والمساجد بمحل إقامتهم، وذلك تقديرًا لهم لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقال المحافظ، خلال تقديمه لواجب التعازي لأسر الشهداء، اليوم الاثنين، إنه وافق على الطلب المقدم من أهالي قرية الرحمانية بمركز ديرمواس بإطلاق اسم الشهيد "رائد محمد عبدالفتاح" على المدرسة الإعدادية بالقرية، ومسجد البدر بالقرية، وإطلاق اسم الشهيد "عمر فرغلي علي" على إحدى المدارس بمدينة ملوي، إلى جانب توفير فرصة عمل لشقيق الشهيد.

ووجه المحافظ رؤساء مدن المنيا وملوي وأبوقرقاص بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أسماء كل من الشهيد "المقدم محمد وحيد حبشي" بمدينة المنيا، الشهيد "بطرس سليمان مسعود" بعزبة العيسوية بمركز أبو قرقاص، والشهيد "محمود نصر رجب" بقرية أم قمص بمركز ملوي على إحدى المدارس الكائنة بمحل إقامتهم والتي تنطبق عليها الشروط.​