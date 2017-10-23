عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب
عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب
06:46 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
من المعرض
الإسكندرية - أ ش أ:
افتتحت عميد كلية الآداب جامعة الاسكندرية الدكتورة غادة موسي، اليوم الإثنين، المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب في رحاب كلية الآداب.
وأكدت عميدة كلية الآداب، أهمية المعرض في نشر العلم والثقافة والمعرفة والتعرف على أحدث وأهم الإصدارات من الروائع الفكرية والأدبية والعلمية وتيسير اقتنائها بأرخص الأسعار.
كما افتتحت عميدة الكلية دوري الشطرنج بساحة كلية الآداب، والتي نظمها اتحاد طلاب الكلية تحت إشراف الدكتورة نادية السيد عبد القادر مستشار اللجنة الاجتماعية والرحلات بالاتحاد.
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