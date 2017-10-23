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عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب

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مصراوي Masrawy

عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب

06:46 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب

من المعرض

الإسكندرية - أ ش أ:
افتتحت عميد كلية الآداب جامعة الاسكندرية الدكتورة غادة موسي، اليوم الإثنين، المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب في رحاب كلية الآداب.

وأكدت عميدة كلية الآداب، أهمية المعرض في نشر العلم والثقافة والمعرفة والتعرف على أحدث وأهم الإصدارات من الروائع الفكرية والأدبية والعلمية وتيسير اقتنائها بأرخص الأسعار.

كما افتتحت عميدة الكلية دوري الشطرنج بساحة كلية الآداب، والتي نظمها اتحاد طلاب الكلية تحت إشراف الدكتورة نادية السيد عبد القادر مستشار اللجنة الاجتماعية والرحلات بالاتحاد.​

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