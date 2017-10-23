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مصدر: المتهمون بسرقة ابنة وزير التعليم العالي أجانب هربوا خارج مصر

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مصراوي Masrawy

مصدر: المتهمون بسرقة ابنة وزير التعليم العالي أجانب هربوا خارج

06:52 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصدر: المتهمون بسرقة ابنة وزير التعليم العالي أجانب هربوا خارج مصر

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر أمني مسؤول، إن فريق المباحث نجح في تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا مملوكة لابنة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن اللصوص يحملون إحدى الجنسيات الأجنبية –لم يفصح عنها– وأنهم هربوا خارج البلاد.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتهمين نجحوا في سرقة متعلقات ثمينة وأموال من خزينة الفيلا، مستغلين غياب مالكتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد شكلت فريقا أمنيا رفيع المستوى، قاده اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة؛ لسرعة ضبط تحديد هوية المتهمين وملاحقتهم، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتوفير جميع الإمكانيات لفريق البحث، وتسهيل مهمته، للقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة.

وتوصل فريق البحث وخبراء قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن القاهرة، إلى هوية المتهمين بعد تتبعهم باستخدام التقنيات الحديثة، وجمع معلومات حول الواقعة.

ضم فريق البحث كلاً من اللواء محمود أبو عمره نائب مدير مباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم رئيس قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، والرائد محمد ملش معاون المباحث، وآخرين.

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