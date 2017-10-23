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مفتي الجمهورية يُشيد بجهود القوات الجوية في تأمين حدود مصر

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يُشيد بجهود القوات الجوية في تأمين حدود

06:48 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مفتي الجمهورية يُشيد بجهود القوات الجوية في تأمين حدود مصر

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي، علام مفتي الجمهورية، بيقظة وبسالة القوات المسلحة، وقيام القوات الجوية بإحباط محاولة اختراق جديدة للحدود الغربية، وتدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.

وثمن مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره اليوم الاثنين، ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة في التصدى للجماعات الإرهابية الظلامية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يروون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال مفتى الجمهورية: "يجب على المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب"، مطالبا في ذات الوقت بالضرب بيد من حديد على أيدي هذه الجماعات الإرهابية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية متعطشة دائمًا لسفك الدماء وتسعى بشتى السبل لنشر الدمار والخراب، ولا تراعي في مؤمن إلًا ولا ذمة، فأصبحوا بذلك مفسدون في الأرض يستحقون للعنة الله تعالى في الدنيا والآخرة.

يشار إلى أن القوات المسلحة، قد أصدرت بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، أعلنت فيه عن إحباط القوات الجوية لمحاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، موضحة أن العملية أسفرت عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.

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