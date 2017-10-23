بالصور- وزيرة التضامن: صدور قانون "ذوي الإعاقة" قبل نهاية العام الجاري
بالصور- وزيرة التضامن: صدور قانون "ذوي الإعاقة" قبل نهاية العام الجاري
06:44 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
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كتب- محمد غايات:
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لقاؤها اليوم الاثنين، برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تضمن مناقشة القوانين المُكلفين بالانتهاء منها، فضلًا عن إصلاح منظومة التأمين والمعاشات.
وأضافت الوزيرة- خلال مؤتمر صحفي قبل قليل بمقر الحكومة: "القانون قارب على الانتهاء، وسيعرض على البرلمان قبل نهاية العام الحالي"، لافتةً إلى أن قانون الإعاقة أيضًا سيصدر قبل انتهاء العام الجاري بمناسبة عام الإعاقة 2018، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأوضحت "والي"، أنها عرضت على رئيس الوزراء، تقريرًا بشأن 2 مليون أسرة مستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة، منوهةً إلى أن الوزارة تعمل على التحقق من بيانات المواطنين في البرنامج وفحصها.
وأشارت "والي"، إلى أن الوزارة عرضت بيانًا بشأن الأعاقة وتعدادهم وأعدادهم وما يحصلون عليه من الدعم النقدي فضلًا عن إسهام الوزارة بالمؤتمر الدولي للشباب.
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