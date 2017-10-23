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نائب لـ«وزير الاتصالات»: لماذا زادت أسعار كروت الشحن بشكل مفاجئ؟

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نائب لـ«وزير الاتصالات»: لماذا زادت أسعار كروت الشحن بشكل مفاجئ؟ نائب لـ«وزير الاتصالات»: لماذا زادت أسعار كروت الشحن بشكل مفاجئ؟

التحرير

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طالب النائب أحمد همام، وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، بالتراجع عن قرار رفع كروت شحن الهواتف المحمولة، خاصة أنها أصبحت وسيلة ضرورية وحيوية لأغلب المواطنين. وتساءل عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بالبرلمان اليوم بحضور وزير الاتصالات: «لماذا تمت هذه الزيادة بشكل مفاجئ؟ وهل هناك رقابة على هذه الإجراءات؟».

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وكان عدد من النواب من بينهم النائب سلامة الرقيعي، وأحمد همام، ومصطفى الجندي، ومحمد الغول، تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة لمناقشة أسباب زيادة أسعار شرائح أسعار كروت شحن الهاتف المحمول أكثر من مرة خلال سنة واحدة.

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التحرير

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