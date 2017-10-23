شريف إسماعيل يلتقي رئيس شركة بكتل الأمريكية

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم، مع بريندن بكتل، رئيس شركة بكتل الأمريكية بحضور المهندس طارق المُلا وزير البترول لبحث سبل تنشيط التعاون معها في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بتاريخ التعاون مع الشركة، معربًا عن تطلعه أن تقوم بضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطتها في مصر والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي ستكون داعما رئيسيا للاقتصاد القومى، وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في بعض المجالات.

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كما استعرض رئيس الوزراء المشروعات الكبرى التي أقامتها الحكومة في مختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية، وكذا الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري استكمال تنفيذ خطواته من قبل الحكومة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم رئيس شركة بكتل الأمريكية خالص التعازي للشعب المصرى ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الواحات، كما ثمن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة والتي ساهمت في تهيئة مناخ أعمال أفضل لجذب استثمارات جديدة، معربًا عن تطلع الشركة لمزيد من التعاون.