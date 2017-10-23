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وزير التعليم: ميزانية الوزارة 80 مليار جنيه منها 68 تذهب للرواتب

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وزير التعليم: ميزانية الوزارة 80 مليار جنيه منها 68 تذهب للرواتب وزير التعليم: ميزانية الوزارة 80 مليار جنيه منها 68 تذهب للرواتب

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه منها 68 مليار جنيه تذهب للأجور والمرتبات، مؤكدًا أن تسيير أعمال الوزارة بهذا المبلغ المتاح سهل، وحدث على مدار سنوات عديدة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن هناك عشرات الاستراتيجيات للتعليم فى بالمجالس القومية المتخصصة، وأن مكتبة اليونسكو بجاردن سيتى بها استراتيجيات للتعليم منذ عام 1960، قائلًا: «الفكرة فى القدرة على التنفيذ وليس وجود الاستراتيجيات، فقد تم تغيير الاستراتيجيات بالكامل قبل تقديمها لرئاسة الجمهورية لعدم منطقيتها».

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ولفت وزير التعليم، إلى أن المكافآت بوزارة التربية والتعليم أكبر من المرتبات الأساسية وتوزيعها به تشوهات ضخمة، مشيرا إلى أن اقتحام هذا الملف من أصعب ما يمكن مواجهته بالوزارة.

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التحرير

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