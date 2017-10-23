النائب محمد فؤاد يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

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أعلن النائب محمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد، سحب استقالته التى قد قدمها للبرلمان، منذ شهور فى أعقاب التصويت على اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وقال النائب محمد فؤاد، أمام النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة استقالته: «أعلن سحب الاستقالة، وأعتبر الأسباب الواردة بها كأن لم تكن، وأتعشم أن نعمل سويا فى جو وطنى وديمقراطى»، ليرد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلاً: «أهلا بيك فى بيتك، وأتمنى أن تكون عضوًا فاعلاً، نحن أسرة واحدة نعمل وطنيا من أجل الصالح العام، وأشكرك على شجاعتك».

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وعلق الدكتور على عبد العال، على مطالبات بعض النواب بالتصويت على الاستقالة: «الاستقالة سُحبت كأن لم تكن وليس هناك تصويت، يوم أن تقدم بالاستقالة متضمنة أسبابًا، ويوم يُعلن سحبها تعد كأن لم تكن».