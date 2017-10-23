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النائب محمد فؤاد يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

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النائب محمد فؤاد يعلن سحب استقالته من مجلس النواب النائب محمد فؤاد يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

التحرير

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أعلن النائب محمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد، سحب استقالته التى قد قدمها للبرلمان، منذ شهور فى أعقاب التصويت على اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية العربية والمملكة العربية .

وقال النائب محمد فؤاد، أمام النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة استقالته: «أعلن سحب الاستقالة، وأعتبر الأسباب الواردة بها كأن لم تكن، وأتعشم أن نعمل سويا فى جو وطنى وديمقراطى»، ليرد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلاً: «أهلا بيك فى بيتك، وأتمنى أن تكون عضوًا فاعلاً، نحن أسرة واحدة نعمل وطنيا من أجل الصالح العام، وأشكرك على شجاعتك».

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وعلق الدكتور على عبد العال، على مطالبات بعض النواب بالتصويت على الاستقالة: «الاستقالة سُحبت كأن لم تكن وليس هناك تصويت، يوم أن تقدم بالاستقالة متضمنة أسبابًا، ويوم يُعلن سحبها تعد كأن لم تكن».

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التحرير

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