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جمال بيومي: أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر

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جمال بيومي: أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر جمال بيومي: أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر

التحرير

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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح لفرنسا ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالاتِ متعددة.

أضاف بيومي، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC »، مساء الاثنين، أنه يجب على فرنسا الضغط على قطر لتتراجع عن دعمها للإرهاب.

تابع أن أوروبا هي الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، لافتًا إلى أن من يتحدث عن أن الميزان التجاري بين مصر وأوروبا به خلل لا يُدرك حقيقة الأمور.

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واصل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن «المشاركة المصرية الأوروبية شهدت انخفاضًا منذ 2011، وعادت الآن للرواج مرة أخرى».

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القاهرة متوجهًا إلى فرنسا، وذلك لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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