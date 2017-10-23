«أعلى الإعلام» يستدعي أحمد موسى لاستكمال تحقيقات تسجيل الواحات

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وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء لكل من "محمد أبو العينين"، رئيس مجلس إدارة قنوات "صدى البلد"، و"إلهام أبوالفتح" رئيس القناة، و"أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى"، لاستكمال التحقيقات حول الحلقة التى أُذيع بها شريط صوتى مزيف.

وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيصدر قراره النهائى بعد استكمال التحقيقات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن التحقيقات تتم طبقاً للقانون بإعتباره السلطة المختصة بذلك، وسوف تواصل لجان الرصد والشكاوى بالمجلس إعداد تقرير وافي عن كل التجاوزات أو الأخطاء التى تمت فى التغطية الإعلامية للحادث الإرهابى بالواحات.

وأشار مكرم إلى أن اللجنة المشكلة من عضوى المجلس ومستشاريها القانونيين، ستحدد مسئولية مقدم البرنامج وفريق الإعداد عن إذاعة الشريط.

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ويذكر أإن موسى أذاع في حلقة سابقة من برنامجه تسجيلًا صوتيًا، زاعمًا أنه خاص بـ"حادث الواحات"، قبل أن يعود ويعتذر عن الأمر.

ويذكر أن طريق الواحات قد شهد مواجهات بين قوات الشرطة وإرهابيين، الجمعة الماضي، ما أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة، ومقتل وإصابة نحو 15 إرهابيًا.