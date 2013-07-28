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تقرير تخيلي – تشكيل أبرز 11 صفقة مصرية في صيف 2013

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تقرير تخيلي – تشكيل أبرز 11 صفقة مصرية في صيف 2013 تقرير تخيلي – تشكيل أبرز 11 صفقة مصرية في صيف 2013

11 لاعبا مثلوا أبرز انتقالات هذا الصيف، يقدمها FilGoal.com في صورة واحدة.

ويعتبر الأهلي صاحب نصيب الأسد في موسم الانتقالات، بعدما ضم ثلاثة لاعبين ورحل عنه اثنين، فيما اكتفى غريمه الزمالك بضم لاعبين فقط.

فالأهلي ضم مسعد عوض وأحمد خيري من الإسماعيلي، وصبري رحيل من الزمالك، ورحل أحمد العش إلى الإسماعيلي وحسام غالي إلى ليرس في صفقتي انتقال حر.

فيما ضم الزمالك حمادة طلبة من للمقاصة، وعلي فريد مهاجم المصرية للاتصالات، ورحل عنه إبراهيم صلاح إلى العروبة السعودي وعبد الله سيسيه إلى الاتحاد الليبي.

وضم سموحة صامويل أوسو مهاجم غزل المحلة المتألق.

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