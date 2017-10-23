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التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

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مصراوي Masrawy

تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

05:56 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

قمح

كتبت- عايدة رضوان:

نفت الهيئة العامة للسلع التموينية، ما تداولته إحدى الصحف اليومية الخاصة، حول اتخاذ قرار بوقف واردات القمح الفرنسي من الموردين الفرنسيين بشكلٍ مؤقت مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن ما ورد بهذا الخبر عار من الصحة، مؤكدةً أنه لم يتم اتخاذ أية قرار من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن وقف واردات القمح الفرنسي.

وجاء في تقرير هيئة السلع التموينية، أن حجم واردات الهيئة من القمح الفرنسي بلغ عام (2016/2017) 180 ألف طن، فيما بلغ حجم الواردات خلال العام المالي (2017/2018)، 60 ألف طن، ولم يتوقف الموردون الفرنسيون عن الدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة بشكلٍ دوري.

وتقوم الهيئة، وفقًا لسياستها المعلنة بالترسية على العروض الأقل سعرًا في المناقصات العالمية التي تعقدها وفقًا لقواعد تنافسية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقبل السفير الفرنسي بالقاهرة، ودعا المستوردين الفرنسيين للتقدم للمناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية على أسس اقتصادية تنافسية.

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