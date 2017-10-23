العراق: تعزيزات من الحشد الشعبي استعدادا لتحرير مدن غربي الأنبار

الرمادي (العراق) - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، بوصول تعزيزات من قوات الحشد الشعبي إلى غرب الأنبار، استعدادا للمشاركة في تحرير مدن راوة والقائم القريبة من الحدود مع سوريا.

وقال المقدم بقيادة عمليات الجزيرة والبادية، ليث العبيدي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تعزيزات عسكرية من قوات الحشد الشعبي تمركزت في القواعد العسكرية للجيش العراقي القريبة من مناطق تنظيم داعش، ترافقها المدرعات والعجلات العسكرية".

وأضاف العبيدي بأن "تعزيزات الحشد الشعبي، هي استعدادا لمشاركة الجيش العراقي في عملية تحرير ما تبقى من المدن العراقية، التي لا تزال تحت قبضة الإرهابيين المتطرفين، والمتمثلة بمدن راوة والقائم القريبة من الحدود مع سوريا، حيث سيشارك الحشد الشعبي في عملية استعادة المدينتين وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن "القوات العسكرية العراقية استكملت استعداداتها للمعركة الكبرى لاستعادة مدن راوة والقائم، وأنها تنتظر ساعة الصفر لبدء المعركة وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة".

يشار إلى أن مدن راوة والقائم غرب العراق مازالت تحت سيطرة تنظيم داعش، على الرغم من استعادة السيطرة على جميع المدن العراقية التي كان يحتلها داعش، وآخرها منطقة الحويجة جنوب كركوك شمال العراق.