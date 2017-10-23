رئيس الوزراء العراقي يصل تركيا بعد غد الأربعاء

أنقرة- (د ب ا):

يصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أنقرة بعد غد الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر برئاسة الوزراء التركية قولها ان العبادي سوف يلتقي نظيره التركي بن على يلدريم خلال زيارته.

وسوف يبحث يلدريم والعبادي خلال محادثات الأربعاء تطوير تحالف تجاري بين تركيا والعراق من شأنه أن يسهم في السلام والأمن الاقليميين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التطورات التي حدثت بعد الاستفتاء غير الشرعي الذي أجرته الحكومة الإقليمية الكردية العراقية في 25 سبتمبر الماضي والخطوات التي يمكن اتخاذها معا في هذا الإطار.

يذكر أن تركيا والعراق رفضتا بشدة استفتاء الانفصال واتخذتا اجراءات مشتركة واحادية الجانب ضد اقليم كردستان العراق،إضافة إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة.