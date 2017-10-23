أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي يصل تركيا بعد غد الأربعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي يصل تركيا بعد غد الأربعاء

05:41 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي يصل تركيا بعد غد الأربعاء

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أنقرة- (د ب ا):

يصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أنقرة بعد غد الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر برئاسة الوزراء التركية قولها ان العبادي سوف يلتقي نظيره التركي بن على يلدريم خلال زيارته.

وسوف يبحث يلدريم والعبادي خلال محادثات الأربعاء تطوير تحالف تجاري بين تركيا والعراق من شأنه أن يسهم في السلام والأمن الاقليميين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التطورات التي حدثت بعد الاستفتاء غير الشرعي الذي أجرته الإقليمية الكردية العراقية في 25 سبتمبر الماضي والخطوات التي يمكن اتخاذها معا في هذا الإطار.

يذكر أن تركيا والعراق رفضتا بشدة استفتاء الانفصال واتخذتا اجراءات مشتركة واحادية الجانب ضد اقليم كردستان العراق،إضافة إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العراق: تعزيزات من الحشد الشعبي استعدادا لتحرير مدن غربي الأنبار

    أخبار

  • الاتحاد الوطني الكردستاني: الدستور مظلة لجميع العراقيين

    أخبار

  • تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

876b690137.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي