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أردوغان يحذر أوروبا من فرض عقوبات على تركيا

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مصراوي Masrawy

أردوغان يحذر أوروبا من فرض عقوبات على تركيا

05:39 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

أردوغان يحذر أوروبا من فرض عقوبات على تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول- (د ب أ):

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا من فرض عقوبات على بلاده، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلاده كعضو.

وقال أردوغان في أنقرة اليوم الاثنين، "هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يمكنهم إجبارنا على الركوع بالعقوبات سيدركون في القريب العاجل أنهم يرتكبون خطأ فادحا".

وأضاف الرئيس التركي، "تركيا ليست معتمدة على أوروبا، في الحقيقة إنها أوروبا هي المعتمدة"، قائلا إن الانضمام هو حل لمشاكل التكتل المزمنة، موضحا أنه "من دون تركيا سيعاني الاتحاد الأوروبي من العزلة واليأس والنزاعات الداخلية".

ويدرس القادة الأوروبيون خيارات لخفض أو إعادة توجيه أموال مخصصة لتركيا في إطار محاولة أنقرة للحصول على عضوية التكتل.

وتعقدت العلاقة بين تركيا والكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا للغاية في السنوات الأخيرة.

وقال أردوغان إنه لن يكون الشخص الذي ينهي محاولة تركيا للانضمام للتكتل، ولكنه سيدعو أوروبا لاتخاذ قرار نهائي سريع فيما إذا كان يرغب في أن تصبح بلاده عضوا.

وتتزايد الانتقادات لتركيا في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية. ومن ناحية أخرى تنتقد أنقرة عدة دول أوروبية رئيسية لما تراه تساهلا حيال الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وهناك عدد من الأوروبيين، بينهم صحفيون وناشطون حقوقيون، مسجونون في تركيا، مما يزيد من التوترات بين الجانبين.

وتشهد أنقرة مشاكل مماثلة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أدي إلى قيام الدولتين بقطع العديد من خدمات التأشيرات لمواطني كل منهما.

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