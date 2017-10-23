المفتي يشيد بإحباط القوات الجوية محاولة اختراق الحدود الغربية

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أشاد الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، بيقظة وبسالة القوات المسلحة، وإحباط القوات الجوية محاولة اختراق جديدة للحدود الغربية، وتدميرها 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.

وثمن المفتي، بسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة فى التصدى للجماعات الإرهابية الظلامية التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالى ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال: "يجب على المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب ، مطالبا فى ذات الوقت بالضرب بيد من حديد على أيدى هذه الجماعات الإرهابية التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان".

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وتابع: "أن الجماعات الإرهابية متعطشة دائمًا لسفك الدماء وتسعى بشتى السبل لنشر الدمار والخراب ، ولا تراعي في مؤمن إلًا ولا ذمة، فأصبحوا بذلك مفسدون في الأرض يستحقون للعنة الله تعالى في الدنيا والآخرة".

يذكر أن القوات المسلحة، قد أصدرت بيانا رسميا اليوم الإثنين، أعلنت فيه عن إحباط القوات الجوية لمحاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية ، موضحة أن العملية أسفرت عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.