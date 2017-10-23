طارق شوقي: "عارف أن التعليم بايظ"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم يحتاج لتغيير شامل، مضيفا، "الناس مش بتتعلم أصلا، وهذا إرث كبير".

ووجه كلمته للنواب أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات التعليم، "اطمئنوا فطلباتكم في أيدي أمينة، طلباتكم على راسنا هنبحثها، وتم تقسيمها لمجموعات، منها محو أمية، وأبنية تعليمية، ومدارس، عجز مدرسين".

وتابع، "الطلبات بتاعتكو تصب في طريق النظام الذي نسعى إليه، ولكن هندسيا لو نفذت طلباتكم كلها التعليم مش هيصلح، فهي أزمات موروثة، وأنا عارف أن التعليم بايظ".​