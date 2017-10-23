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4 طرق لمساعدة شعر اللحية على النمو

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مصراوي Masrawy

4 طرق لمساعدة شعر اللحية على النمو

05:31 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

4 طرق لمساعدة شعر اللحية على النمو

4 طرق لمساعدة شعر اللحية على النمو

 كتب - هشام عواض:

اللحية موضة لدى كثير من الشباب واختلفت صيحاتها وأشكالها، وأصبحت علامة جذابة فيهم، ولهذا يحرص كثير من الشباب على الاعتناء باللحية، لكن قد تواجه مشكلة عدم نمو اللحية بشكل جيد.

وهناك بعض الطرق التي تساعدك على إنباتها بشكل أسرع، بحسب موقع "beardoholic" المختص بتقديم نصائح للعناية باللحية، وهي:

1- حافظ على نظافة الوجه
اغسل وجهك بالماء الدافيء وأيضاً احرص على استخدام غسول لطيف للوجه مساءً وصباحًا.

2- استخدم مقشر للبشرة
وذلك مفيد للتخلص من خلايا الجلد الميتة، والسماح بنمو الخلايا الجديدة، ومن ثم تحفيز نمو الشعر الجديد.

3- استخدام مادة الإيوكاليبتوس
وتتوفر هذه المادة في بعض الكريمات والمرطبات، وهي مفيدة جدًا على تحفز الشعر على النمو بشكل أسرع.

4- ممارسة الرياضة
لأن ممارسة الرياضة تحفز على تنشيط الدورة الدموية ومن ثم نمو الشعر بشكل جيد.

 

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مصراوي Masrawy

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