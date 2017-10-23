قبل افتتاحه.. محافظ السويس يتفقد مركز الكفاية الإنتاجية (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، مركز الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني الجديد التابع لوزارة الصناعة، للوقوف على أعمال التجهيزات، قبل افتتاح المركز في الأيام المقبلة.

وتكلفت أعمال إنشاء المركز والتجهيزات، 30 مليون جنيه، ويضم 11 قسمًا في مجال ورش الحدادة والخراطة واللحام والكهرباء والتفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب الآلي، ومدة الدراسة به 3 سنوات.

وخلال جولة المحافظ، أبدى ملاحظات على الأعمال الإنشائية، والمساحات المخصصة للأقسام، وكلف مدير المركز بتلافيها، وتوضيح البيانات الخاصة بالأقسام، وعمل سجل تشغيل لكل ماكينة وتحديد عدد ساعات العمل، وتنفيذ كارت للصيانة اليومية والدورية.

كما وجه حامد، رئيس حي فيصل، برفع المخلفات المحيطة بالمركز والطريق المؤدي عليه من ميدان العوايد، مرورًا بالمركز.

جدير بالذكر، أن مركز الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابع لوزارة الصناعة، أنشئ عام 1979 لتخريج فني متدرب لسد احتياجات سوق العمل بالمشروعات الصناعية الموجودة بالسويس، ولم يجر تطويره منذ عدة سنوات.