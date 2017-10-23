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تحرير 5 محاضر ضد مزارعين أحرقوا مخلفات زراعية بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

تحرير 5 محاضر ضد مزارعين أحرقوا مخلفات زراعية بأسيوط (صور)

05:23 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

أعلن المهندس علي غلاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن تحرير 5 محاضر ضد مزارعين تعمدوا حرق مخلفات زراعية، ما تسبب في تلوث الهواء وانتشار السحابة السوداء بكثافة داخل المركز.

كان خالد فؤاد، مدير إدارة البيئة، توجه اليوم إلى عدد من حقول مركز منفلوط بمشاركة الدفاع المدني، وتبين وجود عدة مخالفات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بطريق الشهداء.

جرى إخماد النيران بمعرفة رجال المطافئ، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بتحرير 5 محاضر بيئية للمزارعين، وإبلاغ غرفة عمليات المركز، وتحذير باقي المزارعين بالامتناع عن الحرق المكشوف.

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