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«أودي» تكشف عن النسخة الرياضية من «A7» في معرض لوس أنجلوس

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«أودي» تكشف عن النسخة الرياضية من «A7» في معرض لوس أنجلوس «أودي» تكشف عن النسخة الرياضية من «A7» في معرض لوس أنجلوس

التحرير

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تنوي شركة "أودي" الألمانية، الكشف عن سيارتها الجديدة "A7” خلال معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات، والذي يبدأ فعالياته خلال الشهر المقبل.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الشركة الألمانية ستكشف عن النسخة المدعمة من حيث الشكل بنسق رياضي، وسيتم الكشف عنها في الأسواق العالمية خلال المعرض الدولي في الولايات المتحدة.

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وتحظى النسخة الأكثر ميلًا للطابع الرياضي بشكل انسيابي وسقف يميل بمنحنى أوسع من النسخة العادية من السيارة السيدان الفاخرة، والتي كشفت عنها الشركة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

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التحرير

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