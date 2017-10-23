«مش ممكن أزّعل حد مني».. 6 مرات اعتذر فيها «أحمد موسى»

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لا شك أن الاعتذار سلوك حضاري وفعل نبيل إذا ما شعر المرء بأنه أخطأ في شيء ما، ولكن يختلف الأمر قليلًا مع بعض الشخصيات التي تخطئ ولا تتعلم من أخطائها لتصحيحها، وإنما تلجأ للاعتذار فقط، وعلى ما يبدو أن الإعلامي "أحمد موسى" واحد من الإعلاميين كثيري الأعذار، فكثيرًا ما يخطئ وكثيرًا ما يندم أيضًا..

ونستعرض فيما يلي عددًا من المواقف التي اعتذر بسببها "أحمد موسى"..

1- حادث الواحات

حالة واسعة من الجدل أثارها الإعلامي "أحمد موسى"، يوم السبت الماضي، من خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، وذلك عقب إذاعته تسريبات صوتية لحادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وجاءت التسريبات المنسوبة لأحد الناجين من الحادث الذي أدى لاستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، صادمة للكثيرين، ونفتها وزارة الداخلية في بيان لها، موضحة أن تلك التسريبات غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف لإثارة البلبلة والإحباط، ما أثار موجة غضب عارمة ضد "موسى".

ومن خلال حلقة برنامجه أمس، اعتذر "موسى" عن إذاعته تلك التسريبات بعد الانتقادات والهجوم اللاذع الذي واجهه، وقال: "الخطأ وارد، أنا بشر باشتغل هوا طول الوقت، الخطأ لا يمكن أن يكون مقصودًا"، وأضاف: "الاعتذار واجب، الشهامة والشجاعة تقول ذلك، لأنني مش ممكن أزّعل حد مني، فما يعنيني هو الجمهور، برنامجي هو أكثر برنامج يتحدث عن الشهداء وطول الوقت واقف مع الجيش والشرطة والقضاء.. أعتذر عن الخطأ اللي حصل، وهذا لا ينتقص مني شيئًا".



2- طارق العوضي

نشبت خلافات واسعة بين "أحمد موسى" والمحامي "طارق العوضي"، محامى أولتراس زملكاوي، في عام 2015، بعد قيام "موسى" باتهام "العوضي" بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتلقي عمولات من الخارج، ما دفع المحامي "طارق العوضي" للتقدم ببلاغ ضد موسى يتهمه بالسب والقذف، ما نتج عنه قرار بحبس موسى 6 أشهر وتغريمه 5000 جنيه.

ومن خلال برنامجه، حاول موسى الاعتذار للعوضي لإنهاء الخلاف؛ إلا أن المحامي الشهير رفض اعتذاره قائلًا: "اعتذار موسى لا يساوي حجم ما قام به تجاهي"، ولكنه قبل اعتذاره فيما بعد لتدخل عدد من الوسطاء للصلح بينهما.

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3- خالد يوسف

سقطة إعلامية ارتكبها أحمد موسى في نهاية عام 2015، عندما عرض في برنامجه صورا فاضحة للمخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، وطالبه بتوضيح حقيقة هذه الصور وتفسيرها للجمهور، وتصرف موسى بتلك الطريقة بعد الاتهام الذي وجهه عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للمخرج خالد يوسف بالتحرش بزوجته وهو ما أثار ضجة إعلامية كبرى.

وعلى ما يبدو أن "موسى" أحس بخطئه، فعاد واعتذر من خلال برنامجه، قائلًا: "خالد يوسف لم يتقدم بأي بلاغ ضدي، وأنا مدين له بالاعتذار، وأشكر فروسيته وجدعنته".





4- عز الدين شكري

تسريبات حادث الواحات لم تكن الأولى التي تسبب أزمة لأحمد موسى، ففي يناير الماضي وقع الإعلامي الشهير في نفس الخطأ عندما عرض مكالمة مسربة للدكتور "محمد البرادعي"، نائب رئيس الجمهورية السابق، مع شخص آخر، ادعى "موسى" أنه الكاتب عز الدين شكري هو الطرف الثاني، ولكن "شكري" نفى ذلك.

وعاد "موسى" مرة أخرى ليبرئ "شكري" مما نسبه إليه، موضحًا أن "البرادعي" كان يتحدث مع السفير المتقاعد "شكري فؤاد"، وليس الكاتب الشهير، وقال "موسى" على الهواء أنه مدين لشكري بالاعتذار أمام الجميع.

5- طارق عبد الجابر

في إبريل من العام الماضي، اعتذر الإعلامي "أحمد موسى" لمشاهديه عقب سماحه بمداخلة هاتفية لبرنامجه من الإعلامي "طارق عبد الجابر"، حيث أوضح موسى في اعتذاره أن "عبد الجابر" أساء لمصر عندما ظهر على قناة "الشرق" التابعة للإخوان.

6- نبيلة مكرم

في سبتمبر عام 2015، انتقد الإعلامي "أحمد موسى" ملابس وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج "نبيلة مكرم" في أثناء حلفها اليمين، حيث ارتدت ملابس بـ"نصف كم"، وهاجمها "موسى" من خلال برنامجه، قائلًا: "لا يصح أن تلبس هكذا أمام الرئيس أو في لقاءات الرئيس"، وأضاف: "الرئيس السيسي أخد باله من كده، ودي ملابس تليق بست مصرية محترمة، ولكن مش في حلف اليمين قدام الرئيس واجتماعات الرئيس، ونظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أنه لاحظ الجزئية دي".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وبعد مرور فترة طويلة وتحديدًا في إبريل الماضي، حلت "نبيلة مكرم" ضيفة ببرنامج "موسى" واعتذر لها عن انتقاداته وهجومه عليها، فقالت له: "مافيش داعي للاعتذار.. عارفة حضرتك إعلامي وطني جدًا.. وشكرًا ليك".