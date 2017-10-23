رئيس الوزراء: الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات منظومة شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك في ضوء حرصها على تلبية متطلبات المواطنين لاسيما من الفئات الأولى بالرعاية، لافتاً أيضأً إلى اهتمام الدولة بضخ الكميات اللازمة من السلع في المجمعات الاستهلاكية وضبط الأسواق والرقابة على كافة المنافذ بما فيها المخابز.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف الأرصدة الاستراتيجية لكافة السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والقمح والزيت واللحوم الطازجة والمجمدة، حيث أكد الوزير أنها متوفرة وتكفي لعدة أشهر قادمة.​