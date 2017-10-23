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رئيس الوزراء: الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية

05:15 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع الدكتور على مصيلحي وزير والتجارة الداخلية.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك في ضوء حرصها على تلبية متطلبات المواطنين لاسيما من الفئات الأولى بالرعاية، لافتاً أيضأً إلى اهتمام الدولة بضخ الكميات اللازمة من السلع في المجمعات الاستهلاكية وضبط الأسواق والرقابة على كافة المنافذ بما فيها المخابز.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف الأرصدة الاستراتيجية لكافة السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والقمح والزيت واللحوم الطازجة والمجمدة، حيث أكد الوزير أنها متوفرة وتكفي لعدة أشهر قادمة.​

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مصراوي Masrawy

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