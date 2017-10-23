ترامب يعزي أرملة جندي أمريكي وينسى اسمه

(أ ف ب):

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا تذكر اسم الجندي الأمريكي، الذي قتل في كمين بالنيجر عندما اتصل بأرملته لتقديم التعازي لها ما تسبب ببكائها، بحسب ما ذكرت السيدة لشبكة "ايه بي سي" الاثنين.

وقالت ماييشا جونسون، أرملة السرجنت لا ديفيد جونسون، "نعم، قال الرئيس إنه (الجندي) كان مدركا لما أقدم عليه (عندما ذهب إلى النيجر) ولكن ما حصل مؤلم بجميع الأحوال -- جعلني أبكي لأنني شعرت بالغضب من نبرته ومن الطريقة التي قال بها ذلك".

وأضافت أن ترامب "لم يتمكن من تذكر اسم زوجي. الطريقة الوحيدة التي مكنته من تذكره هي عندما أخبرني أن التقرير بشأن زوجي موجود أمامه وعندئذ فقط قال لا ديفيد".

من جهته، سارع ترامب الى الرد عبر موقع "تويتر" حيث كتب "أجريت محادثة مليئة بالاحترام مع أرملة السرجنت لا ديفيد جونسون، وذكرت اسمه من البداية دون أي تردد!".

وقالت السيدة الحامل بطفلهما الثالث إنها سمعت ترامب "يتلكأ في محاولته تذكر اسم زوجي وهو ما آلمني كثيرا حيث كان زوجي هناك وخاطر بحياته للقتال من أجل بلدنا، فلماذا لا يمكنك تذكر اسمه؟" وأضافت أن ذلك "أزعجني وجعلني أبكي أكثر لأن زوجي كان جنديا رائعا".

وكان جونسون بين أربعة جنود أمريكيين قتلوا في كمين نفذه مسلحون متطرفون في 4 أكتوبر في النيجر، حيث يتواجد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".