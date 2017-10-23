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احذر تكرار تعرضك للحموضة..قد تصيبك بهذا المرض

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مصراوي Masrawy

احذر تكرار تعرضك للحموضة..قد تصيبك بهذا المرض

05:00 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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- "مصراوي" يرصد رحلة العلاج بالملح في كهوف مرسى مطروح

كتبت-هدير غيث:

تصوير-أحمد طرانة:

أقيم صباح اليوم حلقة نقاش تحت عنوان "معامل البرج ودورها في زيادة الوعي وتعزيز صحة المصريين"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال الدكتور نبيل يعقوب، مدير ادارة الفروع بمعامل البرج، إن كثير من الأشخاص عندما يتعرضون إلى حموضة، يتناولون الفوار الخاص بهم، ولا يهتموا بإستشارة الطبيب في ذلك، ولكن هذا خطأ فعند تكرار التعرض لها بدون مسببات، لابد من عمل تحليل جرثومة المعدة، للاطمئنان على حالتك، لأنك ربما تكون مصاب بها".

ونبه "يعقوب" إن 85% من الأشخاص لا تظهر عليهم اعراض هذه الجرثومة، لذا يفضل عمل فحوصات كل شهر لاكتشاف أي مرض مبكر، والعمل على علاجه في أسرع وقت، كما هناك حالات لها تؤثر على المعدة والتهاب في جدارها، وفقدان الشهية، وإنقاص الوزن، وعسر الهضم، وغثيان.

وتنتقل العدوي بالجرثومة عن طريق اللعاب، والأيدي غير النظيفة، والشراب الملوث،و استخدام نفس الأواني التي يقوم شخص أخر بالتناول بها، دون النظافة الجيدة لها.

ويتم الاكتشاف المبكر لها عن طريق، تحليل الدم، والبراز، وتحليل التنفس، ويفضل تحليل النفس من البداية لأنه يؤدي إلى اكتشاف الجرثومة مبكراً، والعمل على علاجها.

وفسر "يعقوب" المقصود بتحليل التنفس وقال "يتم بتناول المريض كبسولة تحتوي على 3 عناصر وهم 2مضاد حيوي و1 مضاد حموضة، ففي حالة نشاط الجرثومة، تعمل علي كسر الكبسولة في المعدة، وبعد نصف ساعة يعطي المريض كيس طبي يحتوي على دائرة برتقالية اللون، يقوم بالنفخ فيها، وعند تحولها للون الأصفر يدل ذلك على إصابة المريض بهذه الجرثومة.

وأوضح "نبيل" ألا يوجد سن معين للإصابة بها، فيصيب بعض الأطفال عن طريق والدته، ويتم علاجه عن طريق الكبسولة أيضا، ولكن يختلف تركيز المادة الفعالة، حسب العمر.

 

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مصراوي Masrawy

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