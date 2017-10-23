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بدء تشغيل 15 أتوبيسًا بمرفق النقل الداخلي بالسويس (صور)

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مصراوي Masrawy

بدء تشغيل 15 أتوبيسًا بمرفق النقل الداخلي بالسويس (صور)

04:57 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

بدأت، محافظة السويس، اليوم الإثنين تشغيل 15 أتوبيسًا جديدًا بمرفق النقل الداخلي، في إطار توفير الخدمات للمواطنين، خاصة المقيمين بالمدن السكنية الجديدة الواقعة على أطراف الحيز العمراني.

وقال العميد جمال عمر مدير مرفق النقل الداخلي في السويس، إن الأتوبيسات الجديدة ستُخصص للعمل على خطوط تبدأ من الأربعين، وحتى مدن السلام 1 و2، ومنطقة عرب المعمل، ومدينة الملك عبد الله، ومدينة عدلي منصور.

وأشار مدير المرفق، في تصريحات صحفية، إلى أن السيارات سيجري تشغيلها تباعًا لخدمة المناطق النائية وتدعيم بعض الخطوط بخدمة المرفق.

كانت محافظة السويس، تسلمت مطلع أكتوبر الجاري، 15 أتوبيس (ميني باص) من الهيئة العربية للتصنيع، بينها خمسة مكيفة، تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين اللواء أحمد محافظ السويس، والفريق عبد العزيز سيف، رئيس الهيئة، وذلك بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وخلال التسليم تعاقد المحافظ مع رئيس الهيئة على تدعيم المرفق بعدد من السيارات في الفترة المقبلة، لحل مشكلة الانتقال إلى المدن البعيدة.

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