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برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب نقص أدوية السرطان

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مصراوي Masrawy

برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب نقص أدوية السرطان

05:03 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب نقص أدوية السرطان

النائبة فايقة فهيم

القاهرة- مصراوي:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتقديمه إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بخصوص نقص بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية، بمستشفى قصر العيني.

وأوضحت "فهيم" في بيان، اليوم الاثنين، أنه حدث نقص مفاجئ في دواء "جليفيك 400"، والذي يستخدم كعلاج وقائي من تكرار الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء بالنسبة للمرضي العائدين، كما يستخدم كعلاج لمرض اللوكيميا الليمفاوية المزمنة سرطان الدم.

وأشارت "فهيم"، إلى أن القسم رقم 19 بمستشفى قصر العيني، على وجه التحديد، شهد نقصًا في الدواء.

وتابعت عضو مجلس النواب: "تم توفير كمية ضئيلة جداً من الدواء في الفترة الأخيرة، ثم صرفت بعدها جرعة واحدة لكل مريض، لكن تلك الجرعة بالطبع غير كافية بالنسبة لحالاتهم، كما أن الدواء في المنافذ الخارجية باهظ الثمن، ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة منه ما يقرب من 11000 جنيه".

ولفتت "فهيم" إلى أن نقص الجرعات المصروفة من دواء "جليفيك 400" بث حالة من الرعب والفزع في نفوس المرضي خوفًا من تكرار إصابتهم بالمرض.​

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